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انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

10:06 ص السبت 19 فبراير 2022
انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

سوق خضار

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كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار عدد كبير من الخضروات في سوق العبور اليوم السبت بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي، بنحو جنيها، وانخفضت أسعار البرتقال والليمون، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.75 و6.25 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و5.25 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 4.5 جنيه و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و 15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

البسلة بين 3.5 و4.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.25 و4 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2.25 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و8 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

الجوافة بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

الرمان بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

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