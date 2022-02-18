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الضرائب تعلن الموعد النهائي للمقابلات الشخصية لمسابقة وظائف جديدة

01:38 م الجمعة 18 فبراير 2022
الضرائب تعلن الموعد النهائي للمقابلات الشخصية لمسابقة وظائف جديدة

مصلحة الضرائب

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كتب – مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الضرائب، أن يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، سيتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة مصلحة الضرائب المصرية (الإعلان رقم 1 لسنة 2021)، بحسب بيان اليوم الجمعة.

وأعلنت المصلحة عن حاجتها للتعاقد مع عدد (416) مأمور ضرائب فحص، مأمور ضرائب حصر، بالإضافة الى عدد (37) مأمور ضرائب حصر وفحص إلكترونى موزعين جغرافياً؛ والمستوفين لشروط التقدم والذين اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية بنسبة 75% على الأقل.

وطالبت المصلحة فى بيان لها المستوفين لشروط التقدم لهذه المسابقة والذين اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية بنسبة 75% على الاقل، مراجعة الموقع الإلكترونى لوزاره الماليه والدخول على الرابط المخصص لذلك وهو http://jobs.mof.gov.eg وذلك لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بموعد ومكان انعقاد المقابلات الشخصية، وكذلك التعليمات والاعتبارات الواجب الإلتزام بها يوم المقابلة الشخصية.

وأشار البيان أنه للرد على كافة الاستفسارات يرجى الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن ١٦٣٩٥.

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