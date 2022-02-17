تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 11561 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 11563 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.