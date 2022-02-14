الرجال الأكثر شراءً.. ما هي أبرز هدايا "الفلانتين" مبيعًا عبر الإنترنت؟

كتب-علاء حجاج:

قال عادل صبري مؤسس موقع "فرولاية" لبيع الهدايا عبر الإنترنت، إن مبيعات الهدايا عبر المنصة تتضاعف خلال موسم عيد الحب "الفلانتين".

وأضاف أن موسم عيد الحب يستدعي استعدادات خاصة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالعملاء، مشيرًا إلى أن الفلانتين" يعتبر موسما رئيسيا لمبيعات موقع "فرولاية".

وأضاف صبري أن هناك قائمة عريضة من الهدايا المتنوعة مثل البجامات واللانجيري وغيرها من الهدايا التي تروج بشكل كبير خلال مواسم الصيف وعيد الحب.

وقال صبري إن اللانجيري هو الهدية الأكثر رواجا خلال عيد الحب على موقع "فرولاية" "عبارة عن هدية مختلفة للمتزوجين كما أن كثير منهم يصاب بالإحراج من شراء مثل هذه الهدايا بالشكل التقليدي من المحلات، وبالتالي يلجؤون لشرائها عبر الإنترنت".

وتتراوح أسعار اللانجيري من 160 جنيهًا وحتى 3 آلاف جنيه، وذلك للعلامات التجارية الكبرى سواء الأمريكية أو الكندية، والتي تقدم خامات جيدة، بحسب صبري.

وكشف صبري أنه في موسم الفلانتين تصل نسبة المبيعات للعملاء الرجال أكثر من 60% مقابل 40% للنساء.

يقول أحد مسئولي خدمة العملاء بموقع متخصص لبيع الورود عبر الإنترنت، إن مبيعات الأزهار تشهد رواجا جيدا بشكل عام عبر الإنترنت وخاصة إذا كان المرسل يريد أن يهادي المرسل إليه أو يود تقديم الاعتذار إليه عن حدث ما، ولكن في يوم عيد الحب، تتضاعف الطلبات على إرسال الورود، ولا سيما الأحمر منها لما له من مدلول قوي عن الحب.

وأوضح أنه يتم تصميم عدد من "البوكيهات" خصيصا لهذه المناسبة بحيث يتم تنسيقها بشكل يناسب عيد الفلانتين وبورود مناسبة أيضا للفلانتين، كذلك تشهد الشوكولاتة رواجا جيدا خلال عيد الحب.

وتتراوح أسعار باقات الورود الخاصة بعيد الحب ما بين 900 و5000 جنيه بحسب نوع الورد وشكل تنسيقه وكثافته في البوكيه وما إذا كان تم إرفاق مع شوكولاتة أم لا، بحسب المسؤول.