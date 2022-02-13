تراجع الخيار واليوسفي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الفلفل الرومي البلدي، والليمون البلدي، والبرتقال البلدي،والرمان بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار الخيار الصوب، والباذنجان البلدي، والبرتقال أبو سرة، واليوسفي 50 قرشا، بحسب بيانات سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.25 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5.5 جنيه و9 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 3.8 و7.5 جنيه.

الرمان بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.