قفزة في سعر الذهب اليوم الاثنين بمصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وصعد الجرام 6 جنيهات، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 529 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 681 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 794 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 907 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6352 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى 1807 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.59%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب