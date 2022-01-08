ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

10:34 ص السبت 08 يناير 2022
ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

سوق خضار

كتبت-دينا خالد:

ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا والفلفل الرومي البلدي والحامي والليمون بقيمة تتراوح بين 50 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 3 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.

سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة الطماطم الكوسة البطاطس

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