زيادة البلطي واستقرار البوري.. أسعار الأسماك في أول أسبوع بـ 2022

القاهرة – مصراوي:

زادت أسعار أصناف من الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات أول أسبوع من العام الجديد، بسوق العبور لتجارة الجملة، بينما استقرت أسعار البوري والمكرونة السويسي، اليوم الجمعة عند مستوى أسعار الجمعة الماضي.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهن، خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 21 و26 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، خلال الأسبوع، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 30 و60 جنيها.

وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.