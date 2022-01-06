قرار جمهوري بتجديد تعيين نائبي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتبت- ياسمين سليم:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، اليوم الخميس، رقم ٦٣٠ لعام ٢٠٢١ بتجديد تعيين نواب لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبحسب بيان هيئة قناة السويس، أصدر الرئيس قرارا بتعيين اللواء محمد شعبان مرعي نائباً لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، واللواء محمد عبد العزيز براية نائباً لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي.

ويعين النواب لمدة عام من تاريخ القرار الجمهوري.