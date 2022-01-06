قرار جمهوري بتجديد تعيين نائبي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

03:05 م الخميس 06 يناير 2022
قرار جمهوري بتجديد تعيين نائبي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نواب المنطقة الاقتصادية بهئية قناة السويس

كتبت- ياسمين سليم:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، اليوم الخميس، رقم ٦٣٠ لعام ٢٠٢١ بتجديد تعيين نواب لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبحسب بيان هيئة قناة السويس، أصدر الرئيس قرارا بتعيين اللواء محمد شعبان مرعي نائباً لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، واللواء محمد عبد العزيز براية نائباً لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي.

ويعين النواب لمدة عام من تاريخ القرار الجمهوري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قرار جمهوري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

389454

إجمالي الإصابات

21863

إجمالي الوفيات

323913

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. مفيش ميكروباصات على الدائري.. تصريحات من الطرق والكباري بشأن الأتوبيس الترددي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا