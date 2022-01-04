مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.72% إلى مستوى 11982 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بمشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.4%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.39%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقمية 43.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 27 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 16.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.1% إلى مستوى 11897 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.