أي فاينانس وأوراسكوم كونستراكشون.. 4 شركات تنضم لمؤشر البورصة الرئيسي

انضمت 4 شركات لمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بينهم أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأوراسكوم كونستراكشون، بعد المراجعة الدورية النص السنوية لمؤشرات السوق، وفقا لبيان من البورصة اليوم الاثنين.

انضمت 4 شركات لمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بينهم أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأوراسكوم كونستراكشون، بعد المراجعة الدورية النص السنوية لمؤشرات السوق، وفقا لبيان من البورصة اليوم الاثنين.