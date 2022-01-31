أي فاينانس وأوراسكوم كونستراكشون.. 4 شركات تنضم لمؤشر البورصة الرئيسي
04:57 م الإثنين 31 يناير 2022
كتبت – شيماء حفظي:
انضمت 4 شركات لمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بينهم أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأوراسكوم كونستراكشون، بعد المراجعة الدورية النص السنوية لمؤشرات السوق، وفقا لبيان من البورصة اليوم الاثنين.
كما انضم للمؤشر الرئيسي مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبنك التعمير والإسكان، وفقا للبيان.
وأوضح بيان البورصة، أن 6 شركات خرجت من المؤشر وهي بايونير بروبريتز للتنمية العمرانية وراية القابضة للاستشارات المالية وسبيد ميديكال وجدوى للتنمية الصناعية واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
وقالت البورصة، إن ذلك يأتي مع أعمال المراجعة الدورية لمكونات مؤشرات السوق، حيث تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6).
وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.
وخرجت 12 شركة من المؤشر EGX70 وانضمت 11 شركة أخرى، بينها حديد عز وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وايجيترانس ومصر بني سويف للأسمنت، وفقا للبيان.
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