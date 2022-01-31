"أوبر" تخفض تسعيرة خدمات "أوبر اكس" 25 قرشًا للكيلو متر بداية من اليوم

كتب-علاء حجاج:

خفضت شركة أوبر للنقل الذكي تسعيرة خدمات "أوبر أكس" بداية من اليوم 31 يناير بقيمة 25 قرشًا للكيلو متر.

وقالت الشركة في رسالة تلقاها عدد من عملائها بأنه خفضت سعر الكيلومتر من 3.05 جنيه إلى 2.80 جنيه، فيما خفضت سعر الدقيقة في الرحلة لتصل إلى 42 قرشًا مقابل 45 قرشًا في السابق.

واشتدت المنافسة في سوق النقل الذكي خلال الأشهر الماضية في ظل دخول شركة "إن درايفر" والتي تعتمد على نظام المزايدة في سعر الرحلة بين العميل والسائقين ليختار العميل السعر المناسب له، كذلك شهدت الأيام الماضية دخول منافس جديد أخر وهي شركة "دي دي " الصينية والتي مثلت صعوبات شديدة لشركة أوبر في المنافسة بالصين وعدد من الأسواق الأسيوية.

وكانت شركة أوبر قد أوضحت أن أكثر من 703 آلاف سائق في مصر عمل على التطبيق منذ دخول الشركة للسوق المصري، و530 ألف سائق في المملكة العربية السعودية، و18 ألف سائق في دولة الإمارات العربية المتحدة.