سعر السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار عدد كبير من أصناف الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الأسماك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، بين 30 و60 جنيها.

استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 و160 جنيها.

استقر سعر كيلو البوري، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها