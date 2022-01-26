تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:02 م الأربعاء 26 يناير 2022
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37% إلى مستوى 11499 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 25.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 21.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة 47.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.63% إلى مستوى 11542 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

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