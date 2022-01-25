بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع جنيهين خلال منتصف تعاملات اليوم.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات مثل أعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 536 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 689 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 804 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 919 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6432 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، إلى نحو 1842 دولارا للأوقية، بتراجع طفيف قدره 0.02%، في الساعة 4:13 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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