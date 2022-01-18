صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:14 م الثلاثاء 18 يناير 2022
صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.15% إلى مستوى 11876 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.05%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء في الأسهم بقيمة 88.8 مليون جينه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 57.2 مليون جنيه، والعرب بقيمة 31.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.24% إلى مستوى 11859 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة جلسة تداول الثلاثاء

الخبر التالى:

رئيس هيئة الاستثمار يتفقد أعمال تطوير المنطقة الحرة العامة ببورسعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. توجيه رئاسي عاجل بزيادة الحد الأدنى للأجور 300 جنيه ليصبح 2700

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا