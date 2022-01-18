صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.15% إلى مستوى 11876 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.05%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء في الأسهم بقيمة 88.8 مليون جينه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 57.2 مليون جنيه، والعرب بقيمة 31.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.24% إلى مستوى 11859 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين.