تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

05:00 م الإثنين 17 يناير 2022
تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بقيمة طفيفة خلال التعاملات، وانخفض سعر الجرام جنيها واحدا مقارنة بمنتصف اليوم.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 531 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 682 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 796 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 910 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6368 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

أسعار الذهب العالمية

وسجل سعر أوقية الذهب العالمية نحو 1821.9 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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