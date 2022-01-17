ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت – شيماء حفظي:

زاد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بحلول منتصف التعاملات، جنيهين، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 532 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 683 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 797 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 911 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6376 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

أسعار الذهب العالمية

ارتفع سعر أوقية الذهب العالمية بنسبة 3.9% إلى 1821.9 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب