البورصة تواصل التراجع في جلسة الأحد.. والمؤشر الرئيسي ينخفض 1.5%

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملات اليوم الأحد، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.51% إلى مستوى 11831 نقطة في نهاية تداولات الجلسة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.69%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.64%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم صافي بيع بقيمة 16.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 15.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 31.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.4% إلى مستوى 12012 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي.