البورصة تواصل التراجع في جلسة الأحد.. والمؤشر الرئيسي ينخفض 1.5%

02:48 م الأحد 16 يناير 2022
البورصة تواصل التراجع في جلسة الأحد.. والمؤشر الرئيسي ينخفض 1.5%

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملات اليوم الأحد، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.51% إلى مستوى 11831 نقطة في نهاية تداولات الجلسة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.69%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.64%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم صافي بيع بقيمة 16.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 15.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 31.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.4% إلى مستوى 12012 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة جلسة تداول الأحد تعاملات المصريين في البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1101

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

924

متعافون اليوم

398879

إجمالي الإصابات

22123

إجمالي الوفيات

332531

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا