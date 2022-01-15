كيف تلغي خط محمول مسجل باسمك وأنت خارج مصر؟

02:10 م السبت 15 يناير 2022
كيف تلغي خط محمول مسجل باسمك وأنت خارج مصر؟

خطوط محمول

كتب-علاء حجاج:

يكتشف بعض مستخدمي المحمول أن لديهم خطوط محمول مسجلة بأسمائهم رغم كونهم لا يستخدمونها.

ويمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العملاء بمعرفة عدد خطوط المحمول المملوكة لهم عن طريق تطبيق إلكتروني ""MY ENTRA، ومن بعدها يتخذ العميل عدة إجراءات لإلغاء الخط المسجل باسمه عبر فروع شركة المحمول التابع لها، أما إذا كنت خارج البلاد وتريد إلغاء الخط المسجل باسمك، فهذه هي الخطوات الواجب اتباعها.

بحسب أحد ممثلي خدمة عملاء لإحدى شركات المحمول، هناك عدة خطوات ضرورية يجب أن يتخذها صاحب الخط إذا كان خارج البلاد وهي:

  • توثيق توكيل عام بالتعامل مع شركة المحمول التابع لها لأحد أقاربه أو أهل ثقة له مثل المحامي الخاص به أو زوجته وغيره من الأشخاص.
  • يستطيع الشخص الذي منحه التوكيل إيقاف الخط أو الخطوط غير التابعة للعميل أو تسجيل خطوط باسمه بالخطوات والإجراءات التالية:
  • التوجه لفرع شركة المحمول التابع لها، وتقديم طلب بإيقاف الخط.

إلغاء خط المحمول خطوط المحمول MY ENTRA

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