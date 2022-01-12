مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.48% إلى مستوى 12060 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.11%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.81%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 30.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة بلغت 25.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 55.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.16% إلى مستوى 12002 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب