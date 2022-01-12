12.4 % تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر

كتبت-ياسمين سليم:

تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.6 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل 3 مليارات دولار في نفس الشهر من عام 2020، بنسبة بلغت 12.4%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن قيمة الصادرات ارتفعت إلى 3.6 مليار دولار خلال أكتوبر 2021 مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات إلى ارتفاع صادرات بعض السلع وأهمها: لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.1%، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 0.5%، وفواكه طازجة بنسبة 8.3 %، وسجاد وكليم بنسبة 23.5 %.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: "أسمدة بنسبة 4%، وملابس جاهزة بنسبة 4.7%، وأصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية بنسبة 2.1%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 0.15%.

وأضاف البيان، أن قيمة الواردات ارتفعت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 15.3%، وبلغت 6.3 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ارتفاع قيمة الواردات إلى زيادة بعض السلع وأهمها: "منتجات البترول بنسبة 84.5%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 0.78%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 62.8%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 38.7%.

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها قمح بنسبة 28.2%، وسيارات ركوب بنسبة 17.5٪، والبترول الخام بنسبة 1.2%، ولحوم بنسبة 25.45%.