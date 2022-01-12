ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:36 ص الأربعاء 12 يناير 2022
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 12005 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.04%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.16% إلى مستوى 12002 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة مؤشرات البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بحضور السيسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا