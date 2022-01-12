ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 12005 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.04%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.16% إلى مستوى 12002 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.