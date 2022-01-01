قفزة كبيرة.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع خلال التعاملات

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم السبت في مصر، خلال التعاملات منتصف اليوم، مقارنة بأسعاره في تعاملات الصباح.

وارتفع سعر الجرام بنحو 6 جنيهات، نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية أمس، وسجل نحو 1829 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.80% وفقا لبيانات بلومبرج.

وتشهد أسعار الذهب، تذبذبا كبيرا خلال السنة الحالية، نتيجة التحركات في سعر الذهب عالميا.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 534 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 687 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 801 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 915 جنيهات للجرام.

سعر الجنية الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس، إلى نحو 1829 دولارا للأوقية، بزيادة 0.80% وفقا لبيانات بلومبرج.

وكان الذهب يتداول الخميس، عند مستوى 1807 دولارات للأوقية، لكنه قفز، مع توديع العام 2021.

واليوم والغد عطلة رسمية.

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