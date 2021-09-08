تراجع الفاصوليا وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا و10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار الخيار البلدي، والبرتقال الصيفي، والكاتالوب بين 50 قرشا و3 جنيهات.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.