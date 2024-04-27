وزيرة إسرائيلية سابقة: نحن في سقوط حر منذ 7 أكتوبر بسبب نتنياهو

مصراوي

قالت وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي السابقة تسيبي ليفني، اليوم السبت، إن إسرائيل في سقوط حر منذ 7 أكتوبر بسبب حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشارت ليفني إلى أن نتنياهو لا يحسم مسألة إيجاد بديل لحماس بسبب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وهذا يؤخر انتهاء الحرب.

سبق وأن قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تعقيبا على فيديو نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، إن على إسرائيل أن تختار إما اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع أو الصفقة.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنه يجب إنهاء الحرب ودفع الثمن، مشددين على أن الدخول لرفح تضحية إضافية.

وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إلى أن الضغط العسكري على حماس قد فشل و"يجب تغيير أسلوبنا"، موضحين أن إهمال الأسرى جريمة من الحكومة ضد المواطنين.

نشرت الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، مقطع فيديو لأسرى يطالبون حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.

وأكدت كتائب القسام، أن الضغط العسكري أدى لمقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لديها وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم.

ووجّه أسير إسرائيلي لدى كتائب القسام رسالة لحكومة نتنياهو، خلال فيديو نشرته المقاومة اليوم السبت، قائلا: "نعيش أوضاعا صعبة تحت القصف العنيف، نشعر أحيانا أنكم تخليتم عنا".

وطالب الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة بغزة، رئيس حكومة الاحتلال وجميع وزرائه بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة، مشيرا إلى شعره بالمماطلة، لافتا إلى أن وصفقة التبادل استغرقت وقتا طويلا.

وشدد الأسير الإسرائيلي في رسالته لنتنياهو على أن "الأوان قد آن للتوصل إلى صفقة تخرجنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة".

كما وجه الأسير الإسرائيلي رسالة إلى عائلات الأسرى قائلا: "أريدكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم للضغط على الحكومة بكل الطرق الممكنة"، مضيفا "آمل أن تستمروا في المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضي لصفقة".