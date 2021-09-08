ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 11089 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.23 % إلى مستوى 11089 نقطة.