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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:10 ص الأربعاء 08 سبتمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 11089 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.23 % إلى مستوى 11089 نقطة.

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