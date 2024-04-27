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BBC

بعد فيديو الأسرى.. لابيد: علينا التوصل لصفقة تبادل مع حماس

07:58 م السبت 27 أبريل 2024

يائير لابيد

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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه إذا كان الخيار بين وقف القتال بغزة أو إبرام صفقة فعلينا التوصل لصفقة، وذلك في أعقاب نشر كتائب القسام تسجيلا مصورا يظهر أسيرين إسرائيليين طالبا بمواصلة التظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إجباره على التوصل إلى صفقة تبادل فورية ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.

وتعقيبا على التسجيل المصور، أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أن على حكومة نتنياهو أن تختار إما المضي في خططها لاجتياح رفح أو إبرام صفقة تبادل لاستعادة المحتجزين، واعتبرت أن "الضغط العسكري على حماس قد فشل ويجب تغيير أسلوبنا".

يائير لابيد حماس صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى
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