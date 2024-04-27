بعد فيديو الأسرى.. لابيد: علينا التوصل لصفقة تبادل مع حماس

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه إذا كان الخيار بين وقف القتال بغزة أو إبرام صفقة فعلينا التوصل لصفقة، وذلك في أعقاب نشر كتائب القسام تسجيلا مصورا يظهر أسيرين إسرائيليين طالبا بمواصلة التظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إجباره على التوصل إلى صفقة تبادل فورية ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.

وتعقيبا على التسجيل المصور، أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أن على حكومة نتنياهو أن تختار إما المضي في خططها لاجتياح رفح أو إبرام صفقة تبادل لاستعادة المحتجزين، واعتبرت أن "الضغط العسكري على حماس قد فشل ويجب تغيير أسلوبنا".