المقاومة: الضغط العسكري أدى لمقتل عشرات الأسرى لدينا

مصراوي

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، إن الضغط العسكري الإسرائيلي أدى لمقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لديها وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، اليوم السبت، مقطع فيديو لأسرى يطالبون حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.

ووجّه أسير إسرائيلي لدى كتائب القسام رسالة لحكومة نتنياهو، خلال فيديو نشرته المقاومة اليوم السبت، قائلا: "نعيش أوضاعا صعبة تحت القصف العنيف، نشعر أحيانا أنكم تخليتم عنا".

وطالب الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة بغزة، رئيس حكومة الاحتلال وجميع وزرائه بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة، مشيرا إلى شعره بالمماطلة، لافتا إلى أن وصفقة التبادل استغرقت وقتا طويلا.

وشدد الأسير الإسرائيلي في رسالته لنتنياهو على أن "الأوان قد آن للتوصصل إلى صفقة تخرجنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة".

كما وجه الأسير الإسرائيلي رسالة إلى عائلات الأسرى قائلا: "أريدكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم للضغط على الحكومة بكل الطرق الممكنة"، مضيفا "آمل أن تستمروا في المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضي لصفقة".





