Masrawy logo white

البورصة تهبط للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:45 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
البورصة تهبط للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% إلى مستوى 11064 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.13%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 4.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 45.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 45.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 46.08 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة هوى في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 1.85% إلى مستوى 11095 نقطة، بعد الإعلان عن فرص ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بداية من يناير المقبل.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

الخبر التالى:

السعيد: 13 مليار دولار محفظة البنك الإسلامي في مصر عبر 345 مشروعا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
343

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

549

متعافون اليوم

290027

إجمالي الإصابات

16789

إجمالي الوفيات

241964

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|تظلمات الثانوية العامة.. رابط الحصول على النتيجة (ظهرت الآن)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا