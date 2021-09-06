البورصة تهبط للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% إلى مستوى 11064 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.13%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 4.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 45.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 45.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 46.08 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة هوى في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 1.85% إلى مستوى 11095 نقطة، بعد الإعلان عن فرص ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بداية من يناير المقبل.