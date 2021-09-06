زيادة الخام ترفع أسعار مصر للألومنيوم 3 آلاف جنيه للطن في سبتمبر

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الألومنيوم ارتفعت بالأسواق خلال الشهر الجاري حوالي 3 آلاف، وذلك بعد ارتفاع خام الألومنيوم بالبورصات العالمية.

ووفقا لوكالة بلومبرج، صعدت أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء الماضي مسجلة أعلى مستوى في 10 سنوات، مع زيادة مخاوف نقص المعروض بسبب تخفيض الإنتاج الصيني بنسبة كبيرة.

وارتفعت أسعار الألومنيوم بنسبة بلغت 2% اليوم ليسجل سعر الطن في بورصة لندن 2701.50 دولار، بحسب الوكالة.

وقفزت أسعار الألومنيوم بنسبة تقترب من 40% خلال العام الحالي في تعاملات بورصة لندن للمعادن، ويأتي في المرتبة الثانية لارتفاعات المعادن بعد القصدير.

ووفقا لقول حنفي، فإن سعر طن السلك بالسوق المحلي سجل 51 ألف جنيه مقابل 49.1 ألف طن، وسعر طن السلندرات 53 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه مقارنة بأسعار الشهر السابق، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وسجل سعر طن الشرائح البارد نحو 61 ألف مقابل 57.5 ألف جنيه، وسعر طن اللفائف البارد سجلت 59 ألف جنيه مقابل 56 ألف جنيه مقارنة بأسعار الشهر السابق، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.