الإحصاء: تراجع عقود الزواج والطلاق بأكثر من 5% خلال عام 2020

كتبت-ياسمين سليم:

تراجعت عقود الزواج والطلاق خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، وفقًا لما أظهرته النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الاثنين.

وبلغ عدد عقود الزواج 87.6 ألف عقد عام 2020 مقابل 92.7 ألف عقد في 2019، بنسبة تراجع 5.6٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 21.3 ألف حالة عام 2020 مقابل 22.5 ألف في 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪.

وقال الجهاز إن أعلى نسبة زواج سُجلت في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) وبلغ عدد العقود بها 35.06 ألف حالة تمثل 40% من إجمالي حالات الزواج.

وكانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1038عقدًا تمثل 0.1٪ من جملة العقود.

وسجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) وبلغ عدد الإشهادات بها 43.7 إشهادًا بنسبة 20.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) وبلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهاداً بنسبة 0.2٪ من جملة الإشهادات.