الإحصاء: 6.8 مليون مسن في مصر.. وارتفاع العمر المتوقع إلى 74.3 سنة

كتبت- ياسمين سليم:



قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، إن عدد المسنين في مصر (60 سنة فأكثر) وصل إلى 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% عام 2052.



وأضاف الجهاز أنه وفقا لتقديرات السكان في أول يناير 2021 بلغ عدد المسنين الذكور في مصر 3.6 مليون مسن بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 3.2 مليون مسنة بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.

وارتفع توقع البقاء على قيد الحياة من 73.9 سنة عام 2019 إلى 74.3 سنة في عام 2021 (73.4 سنة للذكور، و75.9 سنة للإناث).

ووفقا للجهاز، بلغ عدد المسنين المشتغلين في مصر مليون مسن بنسبة 14.3% من إجمالي المسنين، حيث يعمل 52.4% من المسنين المشتغلين في مجال الزراعة وصيد الأسماك، و19.4% منهم يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل أنشطة بنسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وأنشطة الخدمة المنزلية.

ووصلت نسبة الأمية بين المسنين إلى 55.1% في عام 2020 (40.9% ذكور، و70.5% إناث)، بينما انخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 10.3% عام 2019 إلى 9.9% عام 2020 (13.7% ذكور، و5.7% إناث).

وبلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1% من إجمالي العقود، بينما بلغت نسبة إشهادات الطلاق 9.5% من إجمالي إشهادات الطلاق.

وبحسب جهاز الإحصاء، مثلت الوفيات بين المسنين 66.1% من إجمالي الوفيات عام 2020، وبلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8% من إجمالي وفيات الذكور، بينما بلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 71.1% من إجمالي وفيات الإناث.

وسجل عدد مؤسسات رعاية المسنين في مصر 154 مؤسسة على مستوى الجمهورية خلال عام 2020، وبلغ عدد المنتفعين بها 2944 مسنا.

وانخفضت نسبة التدخين بين المسنين بشكل طفيف من 16.6% عام 2017-2018 إلى 16.4% عام 2019-2020.

وبلغت نسبة الفقر بين المسنين 14%، بينما بلغت نسبة المسنين الفقراء من إجمالي الفقراء 4.1%.