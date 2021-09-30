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بداية من الغد.. مواعيد جديدة لعمل فروع شركات المحمول

12:10 م الخميس 30 سبتمبر 2021
بداية من الغد.. مواعيد جديدة لعمل فروع شركات المحمول

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليماته لشركات المحمول بخصوص مواعيد العمل الشتوية.

وقال الجهاز في بيان صحفي اليوم، إنه بالاشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من أول أكتوبر 2021، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع ومشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور لتكون كالتالي:

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9:30 مساءً.

• يوم الخميس: من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30 مساءً.

• يوم الجمعة: من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10:30 مساءً.

• تلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

جهاز تنظيم الاتصالات مواعيد شركات المحمول مواعيد غلق المحلات

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