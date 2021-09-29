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البورصة تهبط للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:58 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
البورصة تهبط للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، حيث انخفض بنسبة بلغت 0.53% إلى مستوى 10391 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 35.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 19.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 16.4 مليون جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة أمس على هبوط بنسبة 0.47% إلى مستوى 10446 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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