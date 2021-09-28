وزيرة التجارة تعلن تفاصيل المشاركة المصرية بمعرض "إكسبو 2020 دبي"

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لإنجاح المشاركة المصرية بمعرض "إكسبو 2020 دبي" من خلال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، قالت إنه تم التنسيق على أعلى المستويات بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية بـ "إكسبو 2020 دبي" والتي تضم 25 وزارة، فضلاً عن عدد كبير من المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال.

وذكرت الوزيرة أن هذا التنسيق يأتي بهدف المشاركة بجناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور وزيرة التجارة والصناعة، للإعلان عن تفاصيل المشاركة المصرية بمعرض إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تضمنت الجلسة استعراض ملف مبادرة "حياة كريمة" وملف المجمعات الصناعية والمشروعات الصغيرة، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المصرية، وشارك في اللقاء أيضا الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي.

وينعقد معرض "إكسبو 2020 دبي" خلال الفترة من أول أكتوبر المقبل وحتى نهاية مارس 2022، وذلك بعد تأجيل تنظيمه من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات معرض إكسبو 2020 بدبي تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعوّل على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في المعرض وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية.

وذكرت جامع أن الجناح المصري يتميز بتواجده في أهم منطقة بمدينة إكسبو دبي حيث يقع بمنطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من الخبرات والحضارة المصرية وما تنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ.

وأضافت أن فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث تتمثل في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، حيث سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والأفريقي والدولي كدولة سلام وتنمية.

وقالت الوزيرة إنه سيتم تقديم مصر في إكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت أن الجناح المصري سيحظى بحضور فعال على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف.

وأشارت جامع إلى أن الجناح المصري سيشهد طوال مدة المعرض إقامة 113 فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

وأوضحت أن الأحداث والفعاليات تتضمن عددا من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، والسياحة، والتنمية المستدامة، والصحة، والزراعة وتحسين مستوى المعيشة، والمرأة والشباب، فضلاً عن الاستعدادات التي تُجرى على أعلى مستوى للتحضير لليوم الوطني لمصر والمقرر إقامته يوم 30 أكتوبر المقبل.

وأضافت الوزيرة أن الجناح المصري استقبل 10 آلاف زائر في إطار فعاليات الافتتاح التجريبي الذي أجرته إدارة إكسبو وهو ما يعكس أهمية الجناح المصري والمحتوى المتميز الذي أعدته الحكومة المصرية للمشاركة بالجناح.

وقالت إن عرض تابوت أثري بالجناح للكاهن بسماتيك والمكتشف مؤخراً بمنطقة سقارة يمثل حدثا فريدا من شأنه وضع الجناح المصري في مصاف أكبر وأهم الأجنحة المشاركة.