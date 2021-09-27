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أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين

03:06 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي، عند نفس أسعار أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 770 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 660 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 880 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6160 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.08%، ووصل سعر الأوقية إلى 1749.10 دولار في الساعة 12:46 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

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