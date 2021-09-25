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أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر والجرام يخسر 10 جنيهات في 3 أيام

12:28 م السبت 25 سبتمبر 2021
أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر والجرام يخسر 10 جنيهات في 3 أيام

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، لليوم الثالث على التوالي، ليخسر الجرام 10 جنيهات على مدار 3 أيام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 770 جنيهًا مقابل 774 جنيها.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 660 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 880 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6160 جنيها.

واليوم وغدا، هو عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وتشهد أسعار الذهب، تراجعا منذ بداية الشهر حيث كان الذهب يتداول عند 792 جنيهًا للجرام، لكنه تراجع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنحو 22 جنيها، حتى تعاملات اليوم.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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