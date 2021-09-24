شركة "شل" تستكمل صفقة بيع أصول الصحراء الغربية في مصر

القاهرة – مصراوي:

أكملت كلاً من شل مصر وشل النمسا (إحدي الشركات التابعة لشركة Royal Dutch Shell plc ) بيع أصولهم المنتجة والاستكشافية بمنطقة الصحراء الغربية إلى تحالف مكون من شركات تابعة لشركتي كايرون بتروليم كوربوريشن وCairn Energy PLC.

وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة، إن الصفقة مقابل قيمة ابتدائية تصل إلى 646 مليون دولار، بالإضافة إلى دفعات إضافية قد تصل إلى 280 مليون دولار في الفترة من 2021 وحتى 2024 وذلك بناءً على على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة.

وتم إعلان البيع في 9 مارس 2021 في حين أن التاريخ الفعلي للمعاملة هو 1 يناير 2020، ويأتي إتمام الصفقة بعد استلام كافة الموافقات الحكومية واللوائح التنظيمية، وفقا للبيان.

وقال وائل صوان، المدير التنفيذي العام للإستكشاف والإنتاج بشركة شل العالمية، :"تأتي هذه الصفقة تماشياً مع جهود شل العالمية لتوجيه محفظة أعمالنا في مجال الاستكشاف والإنتاج بشكل أفضل لتصبح أكثر تركيزًا ومرونة وتنافسية، ولتلعب دورًا حيويًا في إستراتيجيتنا التي تحمل عنوان "تعزيز التقدم".

وأضاف :"في مصر، ستمكن هذه الصفقة شل من التركيز على سلسلة القيمة المضافة لمشاريع الاستكشاف في المناطق البحرية في مصر بما في ذلك امتيازات غرب دلتا النيل، علاوة على عمليات إسالة الغاز التي تتم من خلال الشركة المشتركة للغاز الطبيعي المسال Egyptian LNG (ELNG).".

وقال خالد قاسم – رئيس مجلس إدارة شل مصر والعضو المنتدب "نفخر بتاريخنا الطويل في مصر فقد تواجدنا في السوق المصرية منذ 110 عاماً ومازلنا إحدى شركات الطاقة المتكاملة القليلة التي لها وجود في سلسلة القيمة المتكاملة. "

وبإتمام هذه الصفقة، تعيد شل تركيز أعمالها في مصر على وضع البنية التحتية الحالية. فإلى جانب امتيازات الشركة في غرب دلتا النيل (ديب مارين) والشركة المشتركة للغاز الطبيعي المسالEgyptian LNG (ELNG) ، هناك مشروع هارمتان العميق وعمليات التنقيب والاستكشاف والإنتاج في الامتيازات السبع الجديدة في دلتا النيل وغرب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ، بالإضافة إلى نشاط شركة شل في مجال زيوت التشحيم من خلال شركة شل للزيوت مصر Shell Lubricants Egypt (SLE).