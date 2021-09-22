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قفزة في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يصعد 5 جنيهات اليوم الأربعاء

12:50 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
قفزة في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يصعد 5 جنيهات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات أمس صعدت 3 جنيهات للجرام، لتصبح قيمة الصعود 8 جنيهات على مدار اليومين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 780 جنيها مقابل 775 جنيها، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 669 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 891 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6960 جنيها .

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.09%، ووصل سعر الأوقية إلى 1766.05 دولار في الساعة 12:23 ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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