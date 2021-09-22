البورصة تصعد لأول مرة بعد هبوط خمس جلسات في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد هبوط دام خمس جلسات على التوالي، مع اضطراب الأسواق العالمية بسبب تداعيات أزمة ديون شركة ايفرجراند الصينية، واستمرار الجدل محليا بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% إلى مستوى 10512 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.34%

وكانت البورصة نعت المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

وقالت في بيان إنها قررت أن تكون أول دقيقة لجلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 22/09/2021 دقيقة حداد، لتبدأ الجلسة في تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحاً بعد إعلان رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في مصر لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات أمس على هبوط بنسبة 1.98% إلى مستوى 10498 نقطة.