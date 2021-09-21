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أغنى 5 أشخاص في العالم يخسرون 20 مليار دولار بسبب أزمة "إيفرجراند"

01:47 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
أغنى 5 أشخاص في العالم يخسرون 20 مليار دولار بسبب أزمة "إيفرجراند"

شركة تشاينا إيفرجراند

كتب- مصطفى عيد:

خسر أغنى 5 أشخاص بقائمة بلومبرج للمليارديرات نحو 20 مليار دولار خلال تعاملات آخر 24 ساعة بعد انخفاضات الأسواق الأمريكية والعالمية أمس الاثنين تأثرا بمخاوف انهيار شركة تشاينا إيفرجراند في الصين وتخلفها عن سداد ديونها.

وانخفضت ثروات أغنى 5 أشخاص بقائمة بلومبرج للمليارديرات بنحو 19.950 مليار دولار خلال تعاملات أمس، ليصل مجموع ثرواتهم بعد الخسارة إلى 830 مليار دولار.

وكانت مؤشرات عدد من البورصات الأمريكية والعالمية شهدت تراجعا كبيرا خلال تعاملات أمس الاثنين تأثرا بأزمة المخاوف بشأن عدم قدرة الشركة الصينية إيفرجراند على سداد ديونها وانعكاس ذلك على قطاع العقارات والبنوك في الصين، ومخاوف انتقال العدوى إلى أسواق كبيرة أخرى.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب خلال تعاملات أمس بنسبة 2.19%، كما هبط مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة 1.78%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، كما انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.7%.

وكان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية- الأغنى حاليا في العالم بحسب قائمة بلومبرج- صاحب النصيب الأكبر من خسارة الخمسة الكبار خلال تعاملات أمس، حيث فقد نحو 7.15 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 198 مليار دولار.

كما خسر رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية، نحو 5.59 مليار دولار أمس، لتصل قيمة ثروته إلى 194 مليار دولار.

كما خسر رجل الأعمال الأمريكي مارك زوكربيرج نحو 3.27 مليار دولار في تعاملات أمس لتصل ثروته إلى نحو 132 مليار دولار محتلا المركز الخامس في قائمة أغنياء العالم.

وفقد رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنولت، مالك شركة لويس فيتون المتخصصة في بيع السلع الفاخرة، نحو 2 مليار دولار من ثروته أمس لتصل إلى 157 مليار دولار محتلا المركز الثالث في قائمة الأغنياء.

وكان أقل الخمسة الكبار خسارة هو رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، حيث تراجعت ثروته بنحو 1.94 مليار دولار لتصل إلى مستوى 149 مليار دولار.

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