أسعار الذهب العالمية تهبط في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، مقارنة بتعاملات ختام جلسة الجمعة الماضية، بحسب وكالة بلومبرج.

ووفقا للوكالة، تراجع سعر الأوقية إلى نحو 1761.1 دولار، بانخفاض قدره 3 دولارات، في الساعة 9:32 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1764.1 دولار في ختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع.