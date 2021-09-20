تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن بالبورصات العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 772 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 662 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 882 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6176 جنبهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.33%، ووصل سعر الأوقية إلى 1760.14 دولار في الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت القاهرة.