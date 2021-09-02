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تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس

09:47 ص الخميس 02 سبتمبر 2021
تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس

تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمية


كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الخميس بتعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وهبط سعر أوقية الذهب في بداية تعاملات اليوم بنسبة بلغت 0.05%، لتسجل 1813.07 دولار في الساعة 9:39 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات الوكالة.

وبلغ سعر الأوقية بختام جلسة أمس 1813.9 دولار.

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