تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس



كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الخميس بتعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وهبط سعر أوقية الذهب في بداية تعاملات اليوم بنسبة بلغت 0.05%، لتسجل 1813.07 دولار في الساعة 9:39 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات الوكالة.

وبلغ سعر الأوقية بختام جلسة أمس 1813.9 دولار.