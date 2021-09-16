مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الخميس بنسبة بلغت 1.37% إلى مستوى 10996 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.27%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 53.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 35.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 17.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.34% إلى مستوى 11149 نقطة.