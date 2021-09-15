بعد استقرار 4 أيام.. أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء للارتفاع، وصعد الجرام جنيهين، وذلك بعد استقرار دام أربعة أيام على التوالي، على الرغم من تراجع المعدن بالبورصات العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 783 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا وعيار 24 نحو 897 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه 6280 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.12%، ووصل سعر الأوقية إلى 1802.3 دولار في الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة.