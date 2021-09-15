Masrawy logo white

بعد استقرار 4 أيام.. أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع اليوم الأربعاء

12:18 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
بعد استقرار 4 أيام.. أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء للارتفاع، وصعد الجرام جنيهين، وذلك بعد استقرار دام أربعة أيام على التوالي، على الرغم من تراجع المعدن بالبورصات العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 783 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا وعيار 24 نحو 897 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه 6280 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.12%، ووصل سعر الأوقية إلى 1802.3 دولار في الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

الخبر التالى:

مسابقة سحب .. كيف تفوز بشقة تمليك كاملة التشطيب دون أي مصروفات؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا