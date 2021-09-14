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أسعار الذهب في مصر تستقر لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء

12:40 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
أسعار الذهب في مصر تستقر لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء

أسعار الذهب


كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، عند نفس أسعار أمس، على الرغم من تراجع المعدن بالبورصات العالمية.

وقال ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 783 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا وعيار 24 نحو 895 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه 6264 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.39%، ووصل سعر الأوقية إلى 1786.7 دولار في الساعة 12:22 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب جرام الذهب الذهب اليوم

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