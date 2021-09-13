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تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمية في أولى جلسات الأسبوع

09:54 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمية في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف، في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية آخر جلسات الأسبوع، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة, تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1787.2 دولار، يتراجع قدرة 0.31 سنتا، في الساعة 9:21 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب، في ختام جلسة الجمعة الماضية نحو 1787.5 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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