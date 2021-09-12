8.8 مليار جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية من الضرائب والرسوم في أغسطس الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك المصرية أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية بلغت 8 مليارات و758 مليونًا و90 ألف جنيه شهر أغسطس الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت خلال شهر أغسطس الماضى عن مشمول 10 آلاف و784 شهادة جمركية، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.

وأوضح التقرير أن من بين هذه السلع والبضائع الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية.

وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 2 مليار و287 مليونًا و947 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 5 مليارات و69 مليونًا و570 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و392 مليونًا و342 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الاسكندرية قامت خلال شهر أغسطس الماضي، بتصدير مشمول 5020 بيانًا جمركيًا، بقيمة إجمالية بلغت 13 مليارًا و45 مليونًا و796 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: "الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن".

وأوضح التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 3 ملايين و631 ألف جنيه.